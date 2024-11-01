Новый производственный комплекс предприятия «ЭЛИКА» строится в Электрогорске

На территории Электрогорска «ЭЛИКА» реализует крупный инвестиционный проект по строительству нового производственного комплекса по изготовлению замороженных продуктов. Возводятся новые современные цеха, закупается современное производственное оборудование, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Готовность объекта около 80%. Плановый объем производства по проекту — 200 т продукции в сутки, что позволит удовлетворить не только существующий потребительский спрос на продукцию предприятия, но и расширить экспортные связи.

ООО ПЗП «ЭЛИКА» на сегодняшний день является крупнейшим отечественным производителем качественных свежезамороженных продуктов питания. Уникальный для отрасли уровень автоматизации производства, непрерывность технологического цикла — от шоковой заморозки до упаковки конечного продукта, гарантированное соблюдение санитарных и ветеринарных норм и требований — все это обеспечивает высокое качество продукта и его доступность для широкого круга потребителей. Вот уже более 20 лет компания «ЭЛИКА» выпускает разнообразные классические и инновационные продукты.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.