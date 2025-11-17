Новый лазерный станок установлен на Коломенском заводе

На Коломенском заводе установили новый лазерно-наплавочный станок. Роботизированная установка для лазерной наплавки, которая предназначена для восстановления геометрии дорогостоящих деталей, появилась в механическом цехе № 10, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Роботизированная установка будет применяться для ремонта и восстановления втулок и поверхностей блоков дизелей. При необходимости она позволяет легко устранить такие дефекты, как сколы, трещины, поры и задиры», — пояснили специалисты предприятия.

Суть технологии заключается в нанесении на обрабатываемую заготовку присадочного материала и дальнейшем его расплавлении лазерным лучом. Основной материал при этом подплавляется минимально, что практически не влияет на изменение его внутренней структуры. Установка выполняет наплавку в автономном режиме, а оператор станка может следить за процессом по видео в реальном времени.

«Завод приобрел робота, который может эффективно, быстро и качественно восстановить дорогостоящие детали. Производственный комплекс Коломенского завода продолжает пополняться высокотехнологичным оборудованием. И передовая техника, которая помогает решать все более широкий спектр задач, все в больших объемах появляется на предприятии», — отметили на Коломенском заводе.

Коломенский завод — одно из крупнейших предприятий российского транспортного машиностроения. Предприятие является единственным в России производителем магистральных пассажирских тепловозов и электровозов постоянного тока и основным поставщиком среднеоборотных дизельных двигателей для нужд ключевых отраслей экономики страны. Здесь производят силовые установки для магистральных тепловозов, морских кораблей и судов, карьерной техники, предприятий малой и атомной энергетики.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.



«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.