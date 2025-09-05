Новый горно-обогатительный комплекс появится в Бурятии

Горно-обогатительный комплекс мощностью 14 млн т руды в год построят в Бурятии

В Бурятии появится новый горно-обогатительный комплекс, рассчитанный на переработку 14 миллионов тонн руды в год. Соответствующее соглашение было достигнуто властями региона, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компанией «АпатитАгро» в ходе X Восточного экономического форума. Этот проект внесет существенный вклад в развитие горнодобывающей промышленности всего Дальневосточного федерального округа и укрепит экономические связи внутри макрорегиона, сообщает «ФедералПресс» .

«Горнорудная отрасль Дальнего Востока — одна из лидеров по динамике роста и объему привлекаемых в ее развитие инвестиций. С использованием механизмов государственной поддержки уже реализуется свыше 150 горнорудных проектов, в которые инвестировано 1,6 трлн рублей», — отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Возведение рудника и обогатительной фабрики на базе Ошурковского месторождения апатитовых руд в Бурятии станет частью масштабной программы по развитию данной отрасли. Согласно достигнутым договоренностям, общий объем инвестиций в строительство составит 63 миллиарда рублей. Проектная мощность предприятия останется на уровне 14 миллионов тонн руды ежегодно. Реализация проекта охватит весь производственный цикл, начиная от геологоразведочных работ и экологической экспертизы и заканчивая вводом предприятия в эксплуатацию. Ожидается, что запуск комплекса позволит создать около 600 новых рабочих мест, а суммарные налоговые поступления в бюджет оцениваются в 50 миллиардов рублей.

Апатитовый концентрат, произведенный на фабрике, планируется поставлять различным предприятиям минерально-химического комплекса. На данный момент инвестор уже получил лицензию на использование недр и ведет подготовительные работы к началу геологоразведочных работ.

Развитие Бурятии

Ввод рудника в эксплуатацию намечен на 2030 год после подтверждения запасов месторождения. При этом вся налоговая нагрузка по проекту останется в регионе и будет направлена на финансирование программ социально-экономического развития республики.

Глава Бурятии Алексей Цыденов акцентировал внимание на том, что республика заинтересована в развитии региона при условии соблюдения экологической безопасности озера Байкал. Он отметил, что инвестор готов реализовать проект с применением передовых технологий, соответствующих высоким экологическим стандартам, и подчеркнул, что это является ключевым условием для реализации проекта.

Во Владивостоке в эти дни проходит юбилейный, X Восточный экономический форум (ВЭФ). Мероприятие, посвященное теме «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания», собрало более 4,5 тысяч участников из 70 различных стран. Программа форума включает более 100 тематических сессий.