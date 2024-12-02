сегодня в 09:15

Новый элеваторный комплекс в Подмосковье позволит хранить более 75 тыс т зерна

В городском округе Шаховская появится элеваторный комплекс по приему и очистке зерна. За реализацию проекта берется ООО «Агроинновация», которое планирует создать одно из самых крупных предприятий такого типа в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый элеваторный комплекс позволит хранить более 75 тыс. тонн зерна, что в значительной степени повысит уровень развития сельскохозяйственной отрасли в округе Шаховская и в Московской области в целом.

Строительство элеваторного комплекса создаст новые рабочие места, повысит эффективность производства и предоставит новые возможности для сельхозпроизводителей. Этот значительный инвестиционный проект также укрепит экономическую ситуацию в Шаховском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхозпроизводителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.