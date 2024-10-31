Новых лимитов на семейную ипотеку хватит только до окончания года

Дополнительного финансирования по программе семейной ипотеки в размере 350 млрд рублей хватит до конца текущего года, сообщила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф Камила Фазлыева.

«Полагаю, этой суммы достаточно до окончания 2024 года с условием тех ограничений, которые ввели банки: повышенный первоначальный взнос, комиссия за его снижение за счет заемщика и другие», — считает Фазлыева.

Получить семейную ипотеку уже не так просто, как это было до 1 июля, требования банков ужесточены. Тем не менее, большое количество заявок ожидает новых лимитов, отметила эксперт.

«В любом случае, я не сторонник суеты в вопросе покупок квартир: решили купить квартиру, уточняйте у банков, какие из них принимают заявки, а если острой необходимости в покупке квартиры нет, не поддавайтесь ажиотажу», — рекомендовала Фазлыева.

В четверг стало известно, что правительство решило дофинансировать программу семейной ипотеки на 350 млрд рублей.