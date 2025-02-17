Новые винные токены успешно продали в России всего за сутки

За сутки были реализованы все токены совместного проекта Luding Group и Альфа-банка — «Цифровое вино» и «Цифровой градус», старт которого состоялся в День всех влюбленных, об этом сообщает РБК .

Эмиссия включала десять различных выпусков, суммарная стоимость которых превысила 85,5 миллионов рублей. Клиенты приобрели токены, эквивалентные более чем 21,4 тысячам бутылок алкогольных напитков, при этом средний чек составил 3,9 тысячи рублей.

Рекордсменом по стоимости стал коньяк «Эребуни» 70-летней выдержки — токен на него был продан за 410 тысяч рублей. Минимальную цену в 1,4 тысячи рублей установили на токен испанской кавы.

Проект основан на концепции гибридных цифровых прав, представляющих собой синтез цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП).

Современные технологии блокчейн позволили создать новые инвестиционные инструменты. Одним из них является цифровой финансовый актив (ЦФА), который представляет собой электронную запись, эквивалентную традиционным ценным бумагам, включая акции и облигации.

Другой инновационный инструмент — утилитарный цифровой права (УЦП), действующий как электронный ваучер. Он предоставляет держателю право требовать определенные товары или услуги у эмитента. Компании используют УЦП для привлечения финансирования, а инвесторы получают выгоду в виде дисконта на активы.

Интересный пример применения этих инструментов — выпуск цифровых активов, привязанных к алкогольной продукции. Инвесторы имеют возможность приобрести виртуальный аналог вина с последующим получением физического товара в период с 14 апреля по 11 августа. При отказе от получения реального алкоголя владелец ЦФА получает доходность в размере 30% при погашении актива.