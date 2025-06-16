Новые правила расчета выходных пособий и отпускных вступят в силу в России

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С 1 сентября в России изменится порядок расчета среднего заработка

С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу новые правила расчета среднего заработка для выплаты выходных пособий и отпускных, сообщает РИА Новости .

Согласно документам правительства, теперь средний месячный заработок будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.

Для стандартного учета рабочего времени: средний дневной заработок × среднее число рабочих дней в месяце. При суммированном учете рабочего времени: средний часовой заработок × среднее количество рабочих часов в месяце.

Новый порядок расчета будет действовать до 1 сентября 2031 года

Новые правила касаются всех случаев, когда требуется расчет среднего заработка, включая выплату выходных пособий при увольнении и компенсаций за неиспользованный отпуск. В правительстве отмечают, что изменения позволят унифицировать подходы к расчетам и снизят количество спорных ситуаций между работниками и работодателями.