Новые правила игры на маркетплейсах: плюсы и минусы для всех

Введение обязательства по единой цене на товары и возможность продавцов отказываться от скидок без последствий приведут к росту цен, сокращению ассортимента и уходу части селлеров с маркетплейсов. При этом есть и положительные стороны: рынок может стать более прозрачным, а конкуренция сместится из плоскости цены в плоскость качества и покупательского опыта, сообщили РИАМО эксперты.

«Обязательство по единой цене товара и возможность продавца отказаться от скидок без последствий могут привести к тому, что покупатели будут реже видеть акционные предложения и скидки. Это, в свою очередь, может привести к общему повышению цен на товары, так как продавцы будут менее мотивированы снижать их для привлечения покупателей», — отметил д. э. н. профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Кроме того, если продавцы смогут легче отказаться от скидок, некоторые из них могут перестать участвовать в акциях или вовсе уйти с площадок, где им приходится конкурировать по цене. Это может привести к сокращению ассортимента товаров, доступных на маркетплейсах, и, как следствие, к уменьшению выбора для покупателей, констатировал экономист.

К позитивным аспектам эксперт отнес прозрачность ценообразования, фокус продавцов на качестве и сервисе, а также поддержку российских производителей.

В свою очередь, эксперт в области e-commerce продаж Наталья Бондаренко отметила, что при выравнивании цен конкурентная борьба сместится в сторону качества покупательского опыта. Согласно ее данным, основанным на анализе отзывов, на выбор товара сегодня влияют прежде всего визуальное оформление карточки (34–43% пользователей), отзывы других покупателей (23–31%) и скорость доставки.

«Если цена перестает быть инструментом конкуренции, рынок автоматически смещается в сторону конкуренции за опыт покупателя», — подчеркнула Бондаренко.

Побеждать будут те продавцы, которые точнее формируют ожидания через описание и фото, оперативно реагируют на негатив и минимизируют брак. Для покупателей рынок станет более честным и предсказуемым по цене, но выбор будет строиться на качестве и впечатлениях от использования товара, считает она.

О том, что Минэкономразвития предложило закрепить в новом меморандуме цифровых платформ единую цену товара на маркетплейсах, ранее сообщили «Ведомости».

