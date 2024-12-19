Новые налоговые льготы ввели для перевозчиков в Подмосковье

Во время 101-го заседания Московской областной думы депутаты приняли ряд льгот для некоторых категорий налогоплательщиков, передает корреспондент РИАМО.

«Налоговые льготы помогут перевозчикам направлять дополнительные средства на обновление подвижного состава и повышение качества обслуживания наших жителей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что организации, занимающиеся перевозками пассажиров по тарифам и обеспечивающие льготный проезд отдельным категориям граждан, будут освобождены от выплат по транспортному налогу.

Кроме того, налог на имущество смогут не выплачивать организации теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. Речь идет о тех, кто подписал концессионное соглашение с Московской областью или муниципальным образованием в отношении объектов инженерной инфраструктуры.

«Условием использования данных льгот будет являться направление высвобожденных средств на развитие организаций, а также на обеспечение безаварийной работы объектов инженерной инфраструктуры», — добавил Брынцалов.

Иная льгота будет распространяться на жилые помещения и апартаменты, входящие в состав организаций, осуществляющих деятельность по управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сумма инвестиций в Подмосковье в 2024 году составила 1,7 трлн руб. вопреки сложностям, с которыми столкнулась страна.

«Инвестиций у нас будет в этом году 1,7 трлн рублей, это очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться. Наш бюджет тоже растет, и мы видим рост НДФЛ, несмотря на действительно разные вызовы, в том числе и инфляционные, и беспокойства, связанные со ставкой», — отметил Воробьев.