Новые квоты для приема на работу инвалидов ввели в Подмосковье

Во время 101-го заседания Московской областной думы был принят закон, устанавливающий квоту в 2% для работодателей с численностью штата более 35 человек на трудоустройство инвалидов, передает корреспондент РИАМО.

«Государство гарантирует содействие в поиске работы инвалидам. И квотируемые рабочие места — это один из возможных вариантов для людей с ограниченными возможностями здоровья устроиться на работу. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, если работодатель по какой-то причине не может организовать у себя рабочее место для инвалида, он может арендовать его в другой организации», — уточнил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он отметил, что такие изменения требуются для проведения региональных законов в соответствие с федеральным. Кроме того, в случае отказа от трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья для работодателей предусмотрены штрафы. Они увеличены в 3 раза.

Так, новые нормы вводят штрафы:

для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. <…> Мы настроены на результат», — сказал глава региона.