Новые критерии для поддержки промышленности приняли в Москве

Ряд новых критериев для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями был утвержден в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram .

Благодаря новому подходу, по его словам, «высокоэффективные компании и производства» с потенциалом для развития и роста получат содействие.

Одним из новых критериев зарплаты сотрудников предприятий, претендующих на налоговые льготы и бюджетные субсидии, должны быть не ниже среднемесячного показателя по основной отрасли, в которой работает компания.

При этом объем выручки от столичного производства за последний год не должен быть меньше 8 млн руб. на каждого работника.

Также известно, что критерии по объему выручки и фонда оплаты труда будут индексироваться и корректироваться с начала следующего года.

А еще будет предусмотрен переходный период для работающих производств, имеющих льготный статус. Он продлится до конца 2026 года.