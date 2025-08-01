Новые импортные пошлины вступят в силу в США 7 августа

В Штатах новые пошлины на импорт, которые были введены американским президентом Дональдом Трампом, вступят в силу 7 августа, а не в первый день месяца, как планировалось, сообщает ТАСС .

Как отметил представитель Белого дома телеканалу CNBC, перенос ввода на 7 дней нельзя считать отсрочкой.

«Нужно дать Службе таможенного и пограничного контроля США достаточно времени, чтобы внедрить эти тарифы», — подчеркнул он.

Ранее президент США уточнял, что переговоры с торговыми партнерами Штатов планируется завершить до 1 августа, и уже с этой даты в стране будут действовать повышенные ставки. Увеличение данного параметра коснулось импорта товаров и услуг из около 70 стран.