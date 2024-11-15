Новую систему сопровождения инвесторов презентовал Мининвест Подмосковья

На площадке II съезда министров экономического развития субъектов РФ Подмосковье рассказало об опыте сопровождения инвестиционных проектов в регионе. Стенд Московской области, на котором была представлена новая система, привлек множество слушателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Подробнее про автоматизированную информационную систему «Инвестор» рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Большое значение в работе с инвесторами и их проектами имеет качество, скорость и простота обслуживания. Также важной задачей для нас стала необходимость оптимизировать все процессы и уменьшить время реализации инвестпроектов в Московской области. Поэтому мы создали и внедрили в работу министерства новую автоматизированную информационную систему «Инвестор». Практику удалось реализовать за полгода. Мы стали первым регионом, который внедрил такую CRM-систему управления инвестпроектами. И мы готовы делиться этой практикой с другими регионами. В новую систему уже заведено более 1 100 проектов, которые находятся под нашим контролем. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 2,1 трлн рублей. Их реализация позволит создать в регионе более 250 тыс. рабочих мест. Порядка 850 из этих проектов — строительство новых предприятий, остальные предполагают модернизацию», — отметила Екатерина Зиновьева.

При этом, в своей системе инвесторы получают доступ к личным кабинетам и закрепленных за проектом менеджеров. Для них расписаны дорожные карты с установленными сроками выполнения задач. Благодаря этой системе средний срок реализации инвестиционных проектов сократился с 3 лет до 1,5 лет, в зависимости от категории проекта.

Зампредседателя пригласила всех, кто хотел бы подробнее узнать о системе, прийти на обучение к специалистам Мининвеста.

Сопровождение инвесторов осуществляется в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье. Предпринимателям предоставляют различные меры поддержки, в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.