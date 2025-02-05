Новую 5-тысячную купюру ввели в оборот в Кемеровской области

Как рассказала эксперт по исследованию денежных знаков отделения Банка России по Кемеровской области Юлия Васильчикова, модернизированная банкнота имеет совершенно новый дизайн и усиленный защитный комплекс. Из прежнего остались размер и цветовая палитра.

Кроме того, на новой 5-тысячной банкноте серийный номер указан сзади, а не спереди, как на старых.

Обновленная купюра посвящена Уральскому федеральному округу: на лицевой стороне изображены Екатеринбург, стела «Европа — Азия», панорама достопримечательностей столицы Урала и Дом Севастьянова.

На обороте банкноты можно узнать челябинский памятник «Сказ об Урале», стелу «66-я параллель» в Салехарде и объекты металлургической промышленности

Новая банкнота разработана в том числе для удобства слабовидящих людей — номинал 5000 нанесен на темном и светлом фоне с двух сторон и более крупным шрифтом.

На данный момент в обращении находятся три вида купюр номиналом 5000 рублей — 1997, 2010 и 2023 годов выпуска. Новая банкнота была выпущена в 2023 году, а массовый выпуск в обращение стартовал только сейчас, это связано с готовностью банков, пояснила Васильчикова.