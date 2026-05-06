Новосибирская область вошла в топ-3 по зарплатам в Сибири

Новосибирская область заняла третье место по уровню средних зарплат в СФО

Новосибирская область заняла третье место по уровню средних зарплат в Сибирском федеральном округе в начале 2026 года. Показатель региона составил 89 305 рублей, сообщает atas.info .

По данным статистики за первые два месяца 2026 года, средняя зарплата в Сибири достигла 88 149 рублей. Самые высокие выплаты зафиксированы в трех регионах округа.

Лидером стал Красноярский край — 108 870 рублей в месяц. Второе место заняла Иркутская область со средним уровнем 95 612 рублей. Новосибирская область замкнула тройку лидеров с показателем 89 305 рублей.

Самые низкие зарплаты отмечены в Алтайском крае — 64 240 рублей. В числе регионов с наименьшими доходами также оказались Омская область (74 625 рублей) и Республика Алтай (78 269 рублей).

Несмотря на высокую позицию в рейтинге, ранее сообщалось, что часть жителей Новосибирской области вынуждена искать вторую и третью работу для поддержания привычного уровня жизни.

