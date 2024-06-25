Новое швейное производство построят в Сергиевом Посаде

Компания «Силуэт» для реализации своего импортозамещающего инвестпроекта получила в Подмосковье земельный участок в льготную аренду. Инвестор воспользовался региональной программой поддержки «Земля за 1 рубль» для запуска швейного производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Очередным участником программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье стала компания „Силуэт“. Инвестор вложит 20 млн рублей в запуск предприятия в Сергиево-Посадском г. о. Копания планирует наладить производство нательного белья из натуральных и синтетических тканей. Построить и запустить новое предприятие компания рассчитывает в 2027 году. На заводе будет создано 10 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие заменит продукцию зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Земельный участок предоставлен компании по льготной ставке 1 рубль в год. Эти условия действуют в течение трех лет.

«Участок небольшой, площадь его 794 кв. метров, именно такой был заявлен компанией для реализации импортозамещающего проекта в легкой промышленности. А после того, как предприниматель полностью реализует бизнес-план в отношении данного участка земли, он сможет выкупить его за 15% от кадастровой стоимости», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.