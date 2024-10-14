сегодня в 13:09

Новое оборудование запустили в цехе топливных систем на заводе в Коломне

В Коломне по программе технического перевооружения на машиностроительном заводе открыли новый участок термообработки деталей топливной аппаратуры. Специальная вакуумная печь позволит при помощи нагрева проводить закалку комплектующих элементов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Раньше для полного процесса термообработки Коломзаводу приходилось привлекать специалистов стороннего предприятия.

Вакуумную термообработку можно назвать одним из лучших методов обработки. Технология позволяет существенно снизить искажение геометрии обрабатываемых изделий, достигнуть необходимой твердости, предотвратить окисление и обезуглероживание.

Новый участок оснастили современной системой вентиляции, которая будет удалять из помещения цеха отработанные газы, пыль и избыточную влагу.

Инвестиционная программа технического перевооружения производства успешно реализуется на Коломенском заводе с 2018 года. Общий объем инвестиций, направленных на развитие предприятия, уже превысил 14 млрд. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.