Новое импортозамещающее предприятие появилось в Подмосковье в 2024 г

Компания ООО «УДТ-Техника» построила импортозамещающее предприятие в городском округе Долгопрудный. Проект реализован на земельном участке, переданном инвестору по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

На новом импортозамещающем предприятии будет налажено производство комплектующих для грузового автотранспорта и спецтехники. Инвестиции в реализацию проекта составляют 135 млн рублей. Работу на новом предприятии получат порядка 50 человек.

На предприятии начнут выпускать рукава высокого давления (РВД), которые используются в гидравлических системах различных видов техники и оборудования. Также компания будет выпускать ремкомплекты — наборы деталей для проведения технического обслуживания гидравлического оборудования, используемого в дорожно-строительной, буровой, карьерной, сельскохозяйственной, коммунальной и лесозаготовительной технике.

Новое производственное здание было построено на участке 0,99 га, который компания получила в аренду по льготной ставке — 1 рубль в год. В соответствии с условиями программы «Земля за 1 рубль» компания «УДТ-Техника» сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.