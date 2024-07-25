Новое биотехнологическое производство откроется в Подмосковье в 2025 году

Компания «Петровакс» вышла на завершающий этап реализации инвестиционного проекта по запуску нового биотехнологического производства и планирует открыть предприятие уже в следующем году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализуется на территории подмосковного городского округа Подольск, где у компании «Петровакс» с 2008 года работает фармацевтический производственный комплекс.

«В рамках соглашения о партнерстве и инвестиционной программы с правительством Московской области мы начали строить новое биотехнологическое производство, которое позволит расширить наш портфель. Оно будет работать по полному циклу, от синтеза субстанций до производства генно-инженерных современных препаратов. В настоящий момент полностью завершена внешняя отделка здания, подведен энергомост, готовы инженерные среды. Планируем открыть новое производство в 2025 году», — сказала директор производственного комплекса «Петровакс» Лариса Духина.

Сегодня комплекс «Петровакс» включает четыре производственные линии, на которых выпускаются лекарственные средства и вакцины в форме преднаполненных шприцев, ампул, флаконов, таблеток, суппозиториев. Общие мощности позволяют производить более 160 млн доз препаратов в год.

«В создание современного биотехнологического производства «Петровакс» инвестирует 2 млрд рублей. За счет нового производства компания дополнительно создаст 70 рабочих мест, при этом уже сегодня на предприятии работает порядка 400 сотрудников», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие «Петровакс» является одним из ведущих производителей лекарственных препаратов для рынка РФ и ЕАЭС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.