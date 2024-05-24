Новгородским аграриям предложили закупить БПЛА за полцены

Правительство Новгородской области сообщило, что готово ввести субсидии для региональных аграриев, которые купят беспилотники для сельскохозяйственных работ. Средства намерены выделить из областного бюджета, сообщает «Бриф24» .

Новгородский кабмин намерен компенсировать аграриям до половины от стоимости БПЛА, сообщило правительство в социальных сетях.

«Новгородская область активно помогает сельхозтоваропроизводителям внедрять новые технологии», — отметили в кабинете министров Новгородской области.

Власти добавили, что в Нижегородской области уже не раз успешно применяли беспилотные аппараты в сельскохозяйственной деятельности. Так, БПЛА использовали для очистки от сорняков, десикации ботвы картофеля, мониторинга поднадзорной самоходной техники в сельхозземлях, лесах и карьерах.