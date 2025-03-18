Новая приватизация в России: три главных плюса

Экономические власти заинтересованы в плавном переходе средств с вкладов и накопительных счетов в реальный сектор экономики. Отсюда и планы по проведению IPO госкомпаний, заявил РИАМО инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

В России переизбыток денежной массы, который выражается в тех средствах, что население направляет на депозиты, отмечает он. Судя по последней статистике Банка России, россияне держат на вкладах и накопительных счетах почти 57 трлн рублей. Для сравнения — на конец 2022 года капитал физлиц в финансово-кредитных учреждениях был на уровне 37 трлн рублей. То есть за 2023-2024 годы он вырос на рекордные 20 трлн рублей, чему, безусловно, способствовала жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, повышающая привлекательность банковских продуктов, говорит аналитик.

«Однако сейчас с учётом того, что ключевая ставка, вероятно, достигла своего пика, перед российскими властями стоит непростая задача. Им необходимо смягчать денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить экономический рост. При этом сделать так, чтобы аккумулированные на вкладах и накопительных счетах средства не стимулировали потребительскую активность, что опять бы могло разогнать рост цен, а перетекли в реальный сектор экономики. Как это сделать? Обеспечить переток капитала на фондовый рынок. Отсюда и планы по проведению IPO госкомпаний», — объясняет Перелешин.

Приватизация крупных компаний и предоставление доступа к ним широкому кругу инвесторов позволяет абсорбировать им часть того капитала, который потечёт из банковского сектора на фондовый рынок, констатирует инвестиционный директор Atomic Capital. Эксперт видит у такого решения три важных плюса.

Во-первых, предприятия уходят к более эффективному рыночному собственнику, что должно повысить их эффективность.

Во-вторых, за счёт приватизации бюджет получает дополнительный доход, что позволяет справиться с текущим дефицитом, который достиг за январь и февраль 2,701 трлн рублей при плане на весь 2025 год в размере 1,173 трлн рублей, что Минфин объяснил значительными тратами в начале года из-за необходимости авансировать ряд направлений. Причем это происходит третий год подряд, когда бюджет страны дефицитный — запас прочности есть, но он всё же исчерпаем, подчеркивает Перелешин.

В-третьих, та денежная масса, которая сейчас аккумулируется в банках, не разгоняет инфляцию, поскольку не попадает на рынок, заключает эксперт.