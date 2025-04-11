Новая круглогодичная ярмарка выходного дня открылась в столичном Зюзине

30-я круглогодичная ярмарка выходного дня начала работать в московском районе Зюзино. Павильон расположился по адресу: улица Азовская, владение 24, сообщается на официальном сайте мэра столицы .

Ранее на этом месте была тентовая ярмарка, а сейчас стоит всесезонный павильон на 24 торговых места.

В этом году ярмарки выходного дня такого формата впервые заработали 10 января. С 11 апреля будут открыты и тентовые торговые ряды, в которых можно будет купить фермерскую продукцию свыше чем из 40 регионов РФ. Ее привозят в столицу из Краснодарского и Пермского краев, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тульской и Тамбовской областей, из Крыма и Чувашии.

К началу апреля эти городские ярмарки посетили более 800 тыс. покупателей. Они приобрели свыше 850 тонн продукции. Самыми популярными товарами на ярмарках стали яблоки, картофель, капуста и морковь.