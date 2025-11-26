Новая фаза: экономист рассказала о влиянии кредитов на бизнес

Преподаватель РЭУ им. Плеханова, экономист-эксперт Юлия Шайхразеева заявила, что российский корпоративный сектор за последние годы кардинально поменялся из-за роста ключевой ставки ЦБ до 16,5% годовых. На сегодня можно говорить не просто об очередном кризисе, а о серьезном структурном сдвиге, сообщает RuNews24.ru .

Сейчас компании отдают на обслуживание кредитов около 40% прибыли: за год доля процентных платежей выросла в 1,5 раза, за 2 года — примерно в 3 раза.

«Это уже не реакция на разовый шок, а новая реальность, в которой бизнесу предстоит жить и принимать стратегические решения», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, корень проблемы может лежать и в падающей рентабельности: снижение ключевой ставки стало не инструментом развития, а скорее лишь антикризисной поддержкой. Одновременно сложилась классическая ситуация, когда доходность компаний падает, цена долга и проценты растут.

