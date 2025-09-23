сегодня в 18:33

Новая фабрика кормов для домашних животных в Раменском заменит импорт

Большую фабрику кормов для домашних животных строят в деревне Никулино Раменского округа. Ежегодно здесь будут выпускать 24 тыс. тонн кормов. Заказчик проекта — пищевой комбинат «Рускон». В развитие нового направления компания инвестирует около 400 млн рублей, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

В здании площадью 5 тыс. кв. м оборудуют складские зоны для приема, временного хранения, комплектации, упаковки и отправки продукции. Новое производство внутри региона позволит снизить зависимость от импорта, создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет Раменского округа. Предприятие откроют летом 2026 года.

Надзор за строительством объекта осуществляет Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Инспекторы ведомства проверили ход работ. На сегодняшний день стройготовность достигла 65%, ведется устройство внутренних инженерных систем, отделочные работы и благоустройство.

Реализовать масштабный проект застройщику помогают специалисты первого в России проектного офиса Центра содействия строительству.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.