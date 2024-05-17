Новая детская игровая площадка с резиновым покрытием появится в Люберцах

В подмосковных Люберцах появится современная игровая площадка для детей с безопасным резиновым покрытием, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс по устройству детской игровой площадки и резинового покрытия в городском округе Люберцы Московской области» — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по устройству детской игровой площадки и резинового покрытия в г. о. Люберцы.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по устройству игровой площадки, включающие установку детского игрового комплекса, качелей, качалки, карусели, балансира, песочницы, лавочки, урны, а также выполнить монтаж резинового покрытия и установить ограждения.

Благоустройство будет финансироваться за счет средств бюджета городского округа. Срок окончания работ - июль 2024 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.