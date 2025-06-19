Номинанты в рейтинг Forbes: названы самые богатые российские блогеры

На сегодняшний день блогеры — это одни из самых богатых жителей РФ, которые ежемесячно могут зарабатывать по несколько миллионов рублей. Создатели контента строят свое состояние в том числе на рекламных интеграциях и открывают бизнес в офлайне. В итоге многие из них стали номинантами в рейтинг Forbes. Одними из самых обеспеченных являются видеоблогер Влад Бумага и модель Оксана Самойлова, сообщает «Вечерняя Москва».

Блогер Влад Бумага родился в Белоруссии. Он стал популярным благодаря созданию детского контента. Он устраивает различные обзоры и создает ролики, которые, например, предлагают освоить несколько профессий за сутки. В 2019 году Бумага был вторым по популярности блогером в русскоязычном сегменте, а его заработок составлял почти 8 млн рублей ежемесячно. Доход ему приносили рекламные интеграции, продажа собственных сувениров и снеков.

Самой юной номинанткой в рейтинге Forbes «30 до 30» стала четырехлетняя Ева Карпикау. Она получила популярность благодаря роликам, где рассуждает о красоте природы и любви. Семья зарабатывает на рекламной интеграции. Благодаря миллионной аудитории одна реклама в блоге девочки может стоить до одного 1 млн рублей.

Еще одним самым обеспеченным блогером является Дмитрий Масленников, который снимает различные ролики — от обзоров до мистических видео. В 2020 году его заработок составлял 61 млн рублей. В настоящее время он является музыкантом и телеведущим.

Модель Оксана Самойлова стала популярной после того, как в 2012 году вышла замуж за рэпера Джигана и спустя пару лет создала собственный блог, в котором стала рассказывать о жизни и воспитании детей. В дальнейшем она создала свой бренд косметики. Зарабатывает Самойлова в том числе на рекламных интеграциях, которые стоят миллионы рублей.

Журналистка Алена Жигалова, известная как Алена Блин, получила популярность благодаря интервью. Со временем на нее подписались более миллиона человек. По слухам, малоизвестные герои платят Жигаловой до 2 млн рублей, чтобы попасть в кадр и прославиться.

«Первый и самый очевидный способ заработка — это реклама. Блогеры продают рекламные интеграции в своих постах и видеороликах. Второй способ — инфобизнес. Блогеры создают и продают обучающие курсы, представляющие их личный бренд. Третий способ — продвижение собственного бизнеса или сотрудничество с брендами и участие в совместных проектах. Комплексный подход позволит минимизировать риски и значительно увеличить доходность блога», — рассказал частный пиар-агент, автор подкаста о пиаре Алексей Чернышов.