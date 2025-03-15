Россия будет минимизировать потери от низких цен на нефть, наращивая экспорт

Экспортеры нефти не в восторге от нынешней стоимости барреля в 70 долларов. Но виноваты в этом сами поставщики энергоресурсов, включая Россию, которые в рамках ОПЕК+ приняли решение отказаться от ограничений добычи, что привело к падению цен на сырье. России, возможно, удастся минимизировать финансовые потери за счет наращивания экспортных объемов, сообщает MK.Ru .

Участники нефтедобывающего альянса ОПЕК+ удивили рынок, не отложив решение об увеличении производства нефти. 5 марта они утвердили план постепенного расширения добычи, начиная с апреля 2025 года, что противоречило ожиданиям многих биржевых аналитиков.

Восемь ключевых участников ОПЕК+ одобрили резолюцию, предусматривающую поэтапное снятие ограничений на добычу нефти. Согласно документу, мировой рынок постепенно получит дополнительные 2,2 миллиона баррелей ежедневно. В период с апреля 2025 до сентября 2026 года производственные показатели изменятся у нескольких стран.

Россия увеличит ежедневную добычу с 9 до 9,5 миллионов баррелей, ОАЭ нарастят мощности на 300 тысяч баррелей, а Саудовская Аравия расширит производство почти до 10 миллионов баррелей в сутки с нынешних 9 миллионов. Такие меры отражают общую стратегию альянса по возвращению к более свободным условиям нефтедобычи.

Будучи важным членом сырьевого объединения, Россия поддержала технологические инициативы партнеров по альянсу, выразив свое согласие голосованием. Хотя ужесточение антироссийских ограничений в энергетической сфере продолжается, существует перспективное решение текущих проблем: снижение стоимости нефти может парадоксально стимулировать рост экспортных объемов сырья иностранным клиентам.

В настоящее время нефтяные котировки остаются на неудовлетворительном уровне, что негативно сказывается на доходности бюджета государственной казны и не отвечает интересам экспортеров.