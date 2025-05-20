Нижний Новгород удвоил количество новых заведений общепита в 2024 году
В Нижнем Новгороде зафиксирован значительный рост сферы общественного питания — за 2024 год открылось 63 новых заведения, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года, сообщает ИА «Время Н».
По словам и. о. директора департамента развития предпринимательства Вадима Власова, общее количество посадочных мест в городе увеличилось на 38,6%, достигнув 93,5 тыс.
Сейчас в Нижнем Новгороде работает около 1500 объектов общепита, включая более 900 ресторанов, кафе и баров, а также свыше 550 столовых. Параллельно развивается и торговая инфраструктура — за год появилось 105 новых магазинов и 30 предприятий бытового обслуживания. Наиболее обеспеченными торговыми точками стали Нижегородский, Приокский и Канавинский районы.
Особое внимание городские власти уделяют поддержке онлайн-торговли и местных производителей. В городе функционируют 598 пунктов выдачи Wildberries, 597 точек Ozon и 200 отделений «Яндекс.Маркета», а также более 220 магазинов местных производителей.
«Эти предприятия играют ключевую роль в экономике города, и их развитие остается нашим приоритетом», — подчеркнул Власов.
Эксперты отмечают, что такой рост свидетельствует о восстановлении потребительской активности и создании благоприятного климата для бизнеса в Нижнем Новгороде. Развитие инфраструктуры общественного питания и торговли способствует не только увеличению налоговых поступлений, но и созданию новых рабочих мест, что положительно сказывается на экономике всего региона.