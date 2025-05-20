Нижний Новгород удвоил количество новых заведений общепита в 2024 году

В Нижнем Новгород открыли 63 новых кафе и ресторана в 2024 году

В Нижнем Новгороде зафиксирован значительный рост сферы общественного питания — за 2024 год открылось 63 новых заведения, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года, сообщает ИА «Время Н» .

По словам и. о. директора департамента развития предпринимательства Вадима Власова, общее количество посадочных мест в городе увеличилось на 38,6%, достигнув 93,5 тыс.

Сейчас в Нижнем Новгороде работает около 1500 объектов общепита, включая более 900 ресторанов, кафе и баров, а также свыше 550 столовых. Параллельно развивается и торговая инфраструктура — за год появилось 105 новых магазинов и 30 предприятий бытового обслуживания. Наиболее обеспеченными торговыми точками стали Нижегородский, Приокский и Канавинский районы.

Особое внимание городские власти уделяют поддержке онлайн-торговли и местных производителей. В городе функционируют 598 пунктов выдачи Wildberries, 597 точек Ozon и 200 отделений «Яндекс.Маркета», а также более 220 магазинов местных производителей.

«Эти предприятия играют ключевую роль в экономике города, и их развитие остается нашим приоритетом», — подчеркнул Власов.

Эксперты отмечают, что такой рост свидетельствует о восстановлении потребительской активности и создании благоприятного климата для бизнеса в Нижнем Новгороде. Развитие инфраструктуры общественного питания и торговли способствует не только увеличению налоговых поступлений, но и созданию новых рабочих мест, что положительно сказывается на экономике всего региона.