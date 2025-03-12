Нижегородская область стала «Столицей финансовой культуры»

Победителями всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры», организованного министерством финансов и Центробанком России, стали Нижегородская область и Красноярский край, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Церемония награждения состоялась в национальном центре «Россия».

Основными задачами конкурса были обнаружение и поддержка лучших региональных инициатив, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения. Нижегородская область представила ряд успешных программ и проектов, благодаря которым и получила высокое звание столицы финансовой культуры.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в современном мире образованный человек обязательно должен обладать навыками финансовой культуры: уметь эффективно инвестировать, зарабатывать на финансах и формировать «подушку безопасности».

Чем выше уровень финансовой грамотности населения, тем устойчивее финансовое положение региона и страны в целом, добавил Силуанов и поздравил всех участников конкурса, которым удалось пройти сложнейший отбор.

Нижегородская область получит всестороннюю поддержку, включая информационную, экспертную и методическую, для дальнейшей реализации своих проектов. Кроме того, регион станет местом проведения форумов и конференций по финансовой грамотности.

Конкурс проходил в два этапа. Экспертное жюри оценило заявки, поступившие из 21 региона. В финал прошли 12 субъектов РФ. Каждый регион презентовал просветительские инициативы, которые планировалось реализовать в случае победы.

«Когда мы только задумывали этот конкурс, мы были уверены, что получим много интересных проектов. И не ошиблись! У всех команд, которые прошли в финал, есть свои интересные идеи и наработки. Мы долго спорили о том, кому отдать звание победителя, выбрать одного так и не смогли, поэтому в этом году у нас будут сразу две столицы финансовой культуры», — поделилась глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Конкурс «Столица финансовой культуры» будет проводиться ежегодно по решению правительства России.