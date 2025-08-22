Независимые АЗС Приморья бьют тревогу из-за цен на топливном рынке

ФАС и вице-премьеру доложили о ценовом сговоре на рынке бензина

Приморский топливный союз направил обращение вице-премьеру Александру Новаку и в ФАС с требованием разобраться в кризисной ситуации на рынке, сообщает газета «Известия» .

По данным организации, с июня по август Комсомольский и Ангарский НПЗ сократили объёмы продаж бензина на бирже на 25–57%, одновременно взвинтив цены на 28–32%.

Это создаёт искусственный дефицит и нерыночные условия для независимых заправок. Например, биржевая цена АИ-92 с Комсомольского НПЗ достигла 93,8 тыс. рублей за тонну, что на 20% выше, чем у сибирских конкурентов.

При этом АЗС Независимой нефтегазовой компании (ННК), владеющей Хабаровским НПЗ, продают топливо по заниженным ценам (61–62 рубля за литр), что невозможно для независимых сетей без работы в убыток. Последним приходится устанавливать цены на 10 рублей выше (74–80 рублей), что приводит к оттоку клиентов.

ПТС требует вмешательства регуляторов для устранения ценового дисбаланса и обеспечения справедливой конкуренции.