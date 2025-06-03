Неурожай и инфляция: эксперт рассказал о причинах подорожания картошки
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Аналитик сельскохозяйственного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что основная причина увеличения стоимости картофеля в России — в ситуации с саженцами, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Посевной материал — импортный и не импортный, стал одной из причин удорожания картофеля. Причин было несколько — неурожай прошлого года, сокративший в товарном секторе производство почти на 1 млн 200 тыс. тонн, во-вторых, удорожание посадочного материала, в-третьих, это то, что уже не весь произведенный картофель попадает на рынок. Плюс компенсация инфляции издержек за два года подряд», — сказал эксперт.
По его словам, Минсельхоз рекомендовал использовать отечественный посадочный материал, хотя и без запрета на импортный, но найти его в таком количестве не так легко.
Одновременно и импортные саженцы подорожали в связи с транзакционными издержками, которые выросли и по валютной составляющей, и по логистике.