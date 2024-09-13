Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ШОС вырос больше чем на 8%

На столицу приходится порядка 16% общего числа поставок несыреьевых неэнергетических товаров из России в страны ШОС. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За первые 6 месяцев 2024 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в страны ШОС вырос более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас доля Москвы в общероссийском объеме поставок в ШОС составляет порядка 16%», — отметил Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с задачей мэра столицы Сергея Собянина Москва предоставляет предпринимателям организационную и информационно-консультационную поддержку по выходу на заграничные рынки. Укреплять международно сотрудничество предприятиям столицы помогает центр «Моспром».

Главный партнер Москвы в первом полугодии текущего года — Беларсусь. На нее пришлось свыше трети суммарного объема поставок на рынки стран ШОС. Пакистан, Киргизия, Индия, Таджикистан, Узбекистан и Иран также демонстрируют положительную динамику развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, порядка 76% столичного несырьевого неэнергетического экспорта в страны-участницы ШОС занимает экспорт отраслевых товаров — кабельной продукции, медтехники, радиоэлектроники, механических техники и оборудования.

«Наибольшим спросом на рынках стран содружества пользуются товары машиностроения — они составляют около 39% столичного промышленного экспорта в страны ШОС, продукция металлообработки — более 23%, товары химической промышленности — свыше 18%», — сказал Гарбузов.

По итогам первого полугодия 2024 года больше чем на 16% вырос экспорт товаров перерабатывающей и пищевой промышленности. В страны ШОС из Москвы поставляют разные виды муки, сокосодержащие и безалкогольные напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия.