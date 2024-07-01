Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ОАЭ вырос почти в два раза

Объединенные Арабские Эмираты стали главными покупателями несырьевой неэнергетической продукции Москвы среди стран Персидского залива по результатам прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом совокупный объем московских поставок в страны Персидского залива в 2023 году вырос на 16% по сравнению с 2022 годом. Помимо ОАЭ, основными покупателями столичной продукции стали Саудовская Аравия и Оман.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город помогает столичным производителям продвигать свою продукцию на зарубежные рынки. Благодаря комплексной поддержке московские компании несырьевого неэнергетического сектора в 2023 году смогли почти вдвое нарастить объем поставок в ОАЭ по сравнению с 2022-м. Это самые разные товары — от продуктов питания до 3D-принтеров и медицинской техники», — уточнил Ликсутов.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что больше половины несырьевого неэнергетического экспорта мегаполиса в регион составляют продукты питания и напитки от московских производителей.

«Так, на рынке ОАЭ особым спросом пользуются кондитерские изделия, товары для здорового питания, макаронные изделия, а также безалкогольные и сокосодержащие напитки. Товары промышленного сектора составляют порядка 39% от всего столичного ННЭ. Страны Персидского залива закупают у Москвы 3D-принтеры и сканеры, оборудование для металлообработки, лекарственные препараты, продукцию приборостроения и медицинскую технику», — прокомментировал Овчинский.

В рамках мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители значительно расширили свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Информация о направлениях поддержки, оказываемой центром, размещена на сайте.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку.