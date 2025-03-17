Несправедливо: Юрист высказалась о мере финансовой поддержки домохозяек

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по социальной политике и представляющий ЛДПР подготовил законопроект, в котором предложил ввести финансовую поддержку в размере прожиточного минимума для людей, ведущих домашнее хозяйство. Юрист Анна Черепанова прокомментировала целесообразность внедрения такой меры, сообщает RuNews24.ru .

Согласно новому законопроекту, выплаты предусмотрены в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного человека, а получить его смогут только те семьи, доход которых не превышает двукратного размера прожиточного минимума. При оценке возможности выплаты будут учтены доходы всех членов семьи, одобрять выплату необходимо будет каждые полгода.

Также в документе перечислены некоторые ограничения, например, российское гражданство человек должен получить минимум за 5 лет до подачи заявления на выплаты. Для самозанятых со специальным налоговым режимом будет сделано исключение.

Юрист отметила, что закон нуждается в доработке, чтобы он был действительно полезен тем, кто в этом нуждается. По ее мнению, в России распространена пенсия в размере прожиточного минимума тем, кто проработал почти всю жизнь, что делает несправедливым такие выплаты для домохозяек.

«На мой взгляд, выплачивать пособие таким россиянкам стоит лишь в том случае, если у них есть дети и они осуществляют за ними ежедневный уход», — заявила Черепанова.

Она добавила, что выплату необходимо привязать к этому факту, так как женщины, ухаживая за детьми, выполняют общественно-важную работу, воспитывают будущее поколение.