Нескольким категориям пенсионеров увеличат выплаты с ноября 2025 года

Депутат Говырин: индексация выплат будет у пенсионеров старше 80 лет в ноябре

В ноябре в России снова пройдет индексация пенсий. Она коснется выплат для пожилых людей в возрасте более 80 лет, инвалидов I группы, сотрудников летных экипажей гражданской авиации, представителей сферы угольной промышленности, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Пожилым людям, которым исполняется 80 лет, предоставят удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. С начала 2025 года она равна 8,9 тыс. рублей. После удвоения сумма увеличится до 17,8 тыс.

Также к этой сумме собираются начислить надбавку за уход — 1,3 тыс. рублей. С февраля ее увеличили на 7,3%.

Такое же правило действует и для инвалидов I группы вне зависимости от возраста. Фиксированную часть собираются удвоить. Также будет предоставляться ежемесячная компенсация.

Для пенсионеров из регионов с районным коэффициентом сумма вырастет в 1,15-1,9 раз. Таким образом, люди из северных субъектов РФ после 80 лет будут получать прибавку более 10 тыс. рублей.

