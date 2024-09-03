Неравномерный экономический рост в странах ЕС оказывает давление на ЕЦБ

Обзор Institute of International Finance (IIF) показывает, что наблюдаемый неравномерный экономический рост в странах, где используют евро, оказывает сильное давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) перед заседанием по ставке в сентябре, сообщает «Коммерсант» .

Так, все более серьезными кажутся риски рецессии в ФРГ, при этом у некоторых других крупных экономик Европы наблюдается стабильное расширение производства. Не ясности и перспектив достижения целей по вопросам инфляции.

ЕЦБ несколько раз понижал ставки, объясняя такое решение риском рецессии в Германии. Это было в 2001, 2002 и 2011 годах. Но сегодня проблемы экономики Берлина связаны главным образом с долгой адаптацией к последствиям спецоперации России на Украине— и уменьшение ставок их в полной мере не решит.

Неоднозначные сигналы ЕЦБ содержат и данные Евростата об инфляции.

Например, в августе она составила минимальные с июля 2021 года 2,2%, а базовая инфляция (без учета продовольствия и энергоносителей) — 2,8%. Но инфляция в услугах увеличивалась и в августе была 4,2% (4% в июле). В данной сфере ускорение роста цен связано с постпандемийным расширением затрат фирм на зарплаты.