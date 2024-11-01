Неплатежи контрагентов стали основной проблемой для российского бизнеса

По итогу III квартала 2024 года основной проблемой российского бизнеса являются проблемы с контрагентами, которые не вносят вовремя оплату, об этом говорится в новом отчете Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

На неплатежи контрагентов жалуются 36,6% российских компаний. На сегодняшний день это главная проблема бизнеса в стране даже с учетом западных санкций и проблем с кредитованием.

«Неплатежи со стороны контрагентов вышли на первое место среди всех возможных проблем, с которыми сталкивались компании в своей деятельности в III квартале 2024 года. 36,6% респондентов сообщили, что именно несоблюдение обязательств по выплате средств ограничивало работу компании. В прошлый отчетный период доля этого варианта была значимо ниже — она составляла 22,1%», — отметили в РСПП.

Что касается санкций, то они повлияли на работу 16,4% компаний, если сравнивать с показателями за II квартал 2024 года. Их доля сократилась на 5 процентных пунктов. На проблемы, связанные с недоступностью кредитования, указали 11% российских компаний.

Еще одной трудностью для российского бизнеса стала невозможность обновить рабочее оборудование из-за ограничения импорта. Рост цены на отечественную продукцию коснулся 17,8% компаний по итогам III квартала 2024 года.