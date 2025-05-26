Необходимы корректировки: адвокат назвал риски ежемесячных выплат домохозяйкам

«Предложенная инициатива представляется важным и логичным шагом в развитии социальной политики государства. Она направлена на признание внерыночного труда, который до сих пор оставался в правовом поле практически невидимым. Особенно это актуально для женщин, на плечах которых традиционно лежит уход за детьми, инвалидами и престарелыми родственниками», — заявил адвокат.

Также специалист отметил сильные стороны инициативы. По его мнению, важным шагом является юридическое признание домашнего труда как формы занятости. Важны адресность меры, то есть поддержку будут получать те, кто в ней нуждается, и социальная стабильность. Более того, благодаря механизму продления каждые 6 месяцев государство сможет контролировать актуальность поддержки и злоупотребление ей.

Среди потенциальных рисков Багдасарян отметил отсутствие страховых выплат и стажа у домохозяек, которое впоследствии может принести проблемы с пенсией и трудовыми гарантиями, нагрузку на региональные бюджеты, сложности администрирования и контроля. Необходимы четкое определение критериев ведения домашнего хозяйства для решения споров и отдельный учет таких граждан в системе социального обеспечения.

Как заключил адвокат, законопроект демонстрирует социальную ориентированность государства и желание поддержки трудящихся на благо семьи. А наиболее правильная реализация улучшит материальное положение нуждающихся семей, поспособствует укреплению традиционных семейных ценностей, что впоследствии положительно скажется на демографии и социальной устойчивости общества.