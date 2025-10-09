Nemifist, собирающий компьютеры для звезд, задолжал полмиллиона экс-сотрудникам

Известную компанию обвинили в задержке зарплат двое бывших сотрудников. Мария (имена изменены) покинула компанию в мае текущего года из-за систематических задержек зарплат. Девушка утверждает, что ей недоплатили 232 тыс. рублей. Другой экс-сотрудник Иван также уволился в мае и до сих пор ожидает расчета в размере 190 тыс. рублей.

Сначала Мария и Иван попытались решить проблему с компанией мирно. Они обратились к гендиректору Николаю Полищуку через соцсети, но он удалил переписки и заблокировал их. Тогда обманутые сотрудники обратились в Трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.

Nemifist — компания, специализирующаяся на сборке компьютеров на заказ. Она предлагает компьютеры с индивидуальным дизайном и конфигурацией. Среди клиентов Nemifist можно выделить таких известных личностей, как блогеры Бустер и Дима Масленников, а также рэпер L’One и Инстасамка.

