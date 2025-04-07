Немецким экспортерам пива угрожают новые пошлины США

Введение Соединенными Штатами новых тарифов создает потенциальную угрозу для немецких экспортеров пива, что, вероятно, приведет к росту стоимости этого напитка для американских покупателей. Немецкая ассоциация пивоваров надеется на активное вмешательство Евросоюза для защиты таких марок, как Bitburger и Paulaner, от неблагоприятных последствий, сообщает «Царьград» .

Американские пошлины на импортные товары могут негативно повлиять на объемы сбыта немецкого пива и спровоцировать повышение цен для потребителей в США, считают в Ассоциации пивоварен-экспортеров Северной, Западной и Юго-Западной Германии.

Роджер Вегнер, глава ассоциации, подчеркнул, что введение дополнительных пошлин создаст препятствия для экспортеров и приведет к увеличению конечной цены продукта на американском рынке. Он выразил оптимизм относительно того, что Европейский союз примет меры для оперативного урегулирования ситуации и предотвращения вступления пошлин в силу.

В 2024 году объем экспорта немецкого пива в США составил 67 миллионов евро, при этом около 37% приходилось на пиво, поставляемое в банках. В Handelsblatt отметили, что на американском рынке широко представлены бренды Bitburger, Paulaner, Warsteiner и Radeberger.

Текущие изменения связаны с указом, изданным президентом США Дональдом Трампом 2 апреля, предусматривающим введение «взаимных» пошлин на импортную продукцию. Базовая минимальная ставка установлена на уровне 10%. В связи с существующими торговыми дефицитами, большинство стран столкнется с более высокими ставками, которые, по заявлению управления торгового представителя США, направлены на достижение торгового баланса, заменяя дефицит.