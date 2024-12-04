Инфляция должна быть под контролем, нельзя допустить дальнейшего роста инфляционных ожиданий, поэтому политика ЦБ является оправданной в достижении поставленного таргета по инфляции, заявил РИАМО начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», высказала мнение о том, что не следует отодвигать цели по достижению более низких показателей инфляции, поскольку это будет иметь негативные последствия, даже если в моменте экономика страны растет.

«Я согласен, что инфляцию нужно держать под контролем, и нельзя допускать заякоривания еще более высоких инфляционных ожиданий. Понятно, что есть перекосы в спросе и предложении, вызванные нехваткой предложения, дефицитом рабочей силы, госрасходами и др. и эти вопросы нужно решать», — считает Короев.

ЦБ действует в рамках своей компетенции сохранения финансовой и ценовой стабильности — есть механизмы ограничения общей экономической активности, которые используются, констатирует эксперт.