Нефтяной рынок закладывается на будущее перекрытие Ормузского пролива

Сегодня цены на нефть слабо растут, цена Brent уже превысила $76 за баррель, но до $80 за баррель, несмотря на эскалацию ирано-израильского конфликта, в который включились ещё и США, цены эталонных сортов нефти так и не поднялись, сообщила РИАМО ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Вмешательство США было ожидаемым, просто ранее не было ясно, как скоро США ударят по ядерным объектам Ирана и каковы будут последствия. Теперь нефтяной рынок, по всей видимости, закладывается на будущее перекрытие Ормузского пролива и его последствия для логистики нефтяного сектора, а также, возможно, на иные перебои в поставках нефти. Пока этого не произошло, бурного роста цен на нефть тоже не происходит, объясняет ситуацию аналитик.

«Мы ожидаем, что в ближайшие две недели цена Brent, если Ормузский пролив так и не будет перекрыт, но в то же время конфликт Ирана и Израиля продолжится, может колебаться в диапазоне $74-82 за баррель. Однако если Ормузский пролив перекроют, а вслед за ним будет перекрыт ещё и Баб-эль-Мандебский пролив, то в глобальных поставках нефти возникнут серьёзные сбои, и вполне можно будет увидеть цену Brent как минимум в $90 за баррель», — отмечает Мильчакова.

Для России, независимо от того, перекроют или нет Ормузский пролив, рост цены на нефть будет выгоден, так как Urals торгуется с дисконтом к Brent, и это значит, чем выше будут мировые цены на нефть, тем выше будет цена Urals и тем больше нефтяных доходов получит Россия, уверена аналитик.

С точки зрения логистики российским экспортёрам Ормузский пролив не очень нужен, так как в Китай российская нефть идёт совсем по другим маршрутам, включая трубопровод из Сковородино напрямую в Китай, а также Северный морской путь, говорит Мильчакова. В другие страны Россия поставляет нефть морским путём тоже через иные транспортные коридоры, не говоря уже о ближнем зарубежье, в которое нефть поступает через трубопроводы «Транснефти» и по железной дороге, добавляет она.

«Так что нефтяная отрасль России и бюджет выигрывают от высоких цен на нефть. Если ещё и рубль подешевеет, российский бюджет получит дополнительные выгоды от роста цен на нефть, так как в рублях баррель нефти при дешёвом рубле стоит дороже, чем при крепком рубле», — резюмирует Мильчакова.