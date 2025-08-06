Нефтяной гигант BP plc планирует на 15% сократить штат сотрудников

Нефтегазовая компания BP plc готовится к масштабному сокращению персонала. В рамках нового анализа деятельности и расходов планируется уволить минимум 15% офисных сотрудников. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Financial Times.

Руководитель компании Мюррей Очинклосс стремится повысить эффективность бизнеса путем оптимизации затрат. Новая стратегия BP предполагает снижение расходов к 2027 году.

Решение о сокращении штата принято вскоре после того, как предыдущая стратегическая перестройка компании не получила поддержки инвесторов. Нефтяной гигант BP намерен уволить 6,2 тысячи офисных сотрудников из общего числа в 40 тысяч в течение этого года. Компания ожидает экономию на зарплатах, начиная с первого квартала 2026 года.

Ранее BP анонсировала меньшее число увольнений — 4700 позиций. В настоящее время общая численность персонала компании составляет около 100 тысяч человек.

Руководитель BP Мюррей Очинклосс отметил, что компания способна и намерена улучшить показатели для своих инвесторов. Он также сообщил о планах провести детальный анализ деятельности компании совместно с Альбертом Мэнифолдом, который в сентябре 2025 года вступит в должность нового председателя совета директоров BP.