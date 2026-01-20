Неделя эскорта на ВЭФ стоит как квартира в Москве

Эскортницы на ВЭФ в Давосе за неделю зарабатывают на квартиру в Москве

В 2026 году ценник на работу эскорт-моделей на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе демонстрирует кратный рост, достигая отметок, сопоставимых со стоимостью недвижимости в Москве. Стоимость недельного сопровождения эскортницы на этом мероприятии в среднем достигает 9 млн рублей, при этом цены не имеют потолка, сообщает «Постньюс» со ссылкой на данные швейцарских профильных сервисов.

В обычное время стоимость услуг в сегменте швейцарского эскорта начинается от 63 тыс. рублей за час. Пакетное предложение на двое суток (48 часов) стандартно обходится клиенту в сумму порядка полумиллиона рублей. Однако в дни форума рыночные правила меняются.

Средняя стоимость недельного сопровождения высокопоставленного гостя в Давосе сейчас варьируется в диапазоне от 4,5 до 9 млн рублей. При этом эксперты подчеркивают, что указанные суммы не являются окончательными. Итоговый счет может вырасти еще на 50–100% за счет дополнительных факторов: оплаты проживания модели в люксовых отелях Давоса (где цены в период ВЭФ также достигают пика), расходов на логистику, питание и на «абсолютную конфиденциальность».

