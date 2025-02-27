Не женское дело: почему прекрасный пол нанимают на мужские вакансии

Число профессий, запрещенных для женщин, сократили в России с 400 до 100. На Урале в области добычи сырья почти четверть резюме – от женщин. Председатель Тюменской гордумы, региональный координатор Женского движения «Единой России» Светлана Иванова объяснила, почему представительницы прекрасного пола идут на мужские вакансии, сообщает «ФедералПресс» .

Как отметила Иванова, сегодня гендерные стереотипы уходят, а женщины все чаще выбирают мужские профессии, так как современные технологии заметно облегчают трудовую деятельность и выполнение задач.

Также парламентарий не исключила, что работодатели в определенной степени вынуждены брать женщин на мужские вакансии из-за дефицита кадров, зато это позволяет развивать проекты под новым углом зрения и повышать эффективность.

«При правильном балансе между работой и семьей это не мешает роли жены и матери», — уверена глава Тюменской думы.