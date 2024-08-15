Не только для работающих: стало известно, кому положены надбавки к пенсии

Эксперт Рязанский заявил, что с 2025 г работающие пенсионеры получат надбавки

Несколько категорий российских пенсионеров с 2025 года начнут получать дополнительные выплаты. Нюансами нововведений поделился председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Во-первых, надбавки положены работающим пенсионерами. Перерасчет осуществят за 8 лет приостановки индексации. Некоторые получат 2000 рублей, другие — чуть больше, отметил Рязанский.

Еще одна категория, подпадающая под изменения, — это люди старше 80 лет. Для них перерасчет составит 3-4 пенсионных балла, то есть около 300-400 рублей в месяц.

Также надбавки положены пенсионерам, отработавшим более 30 лет в сельском хозяйстве. Они получат выплату в 25% от фиксированной пенсии (примерно 8000 рублей), при этом размер надбавки не зависит от размера фиксированной пенсии — у всех пожилых она будет единой.

В Московской области с 2025 года увеличат прожиточный минимум. Для пенсионеров он составит 16 600 рублей.