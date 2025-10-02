«Не способствует снижению инфляции»: экономист рассказал о повышении НДС

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон заявил, что в 2026 году можно ожидать повышения налога на добавочную стоимость примерно на 2%, но это не сильно повлияет на жизнь, сообщает Газета.ru .

«НДС включается в цену продукции — цены на продукцию вырастут. И, по крайней мере, повышение НДС не способствует снижению инфляции. Минфин говорит успокоительные слова о том, что повышение НДС на 2% — вклад в инфляцию», — сказал эксперт.

По его словам, это не попытка сдержать рост цен, а скорее способ увеличить доходы государства. Пополнение казны осуществляется за счет граждан, за обычных людей. Налог на добавленную стоимость включен в стоимость каждого продукта.

Ранее министерство финансов России обнародовало черновик бюджетного плана на 2026 год, который предусматривает корректировки в налоговом законодательстве. Правительство дало зеленый свет предложению министерства: налог на добавленную стоимость увеличится на 2 процентных пункта, достигнув 22% в 2026.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.