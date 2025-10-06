Не сошлись в ценах: из «Ленты» пропадут некоторые чистящие средства и презервативы

«Лента» объявила о разрыве партнерских отношений с производителем Vanish и Tiret

Российский ритейлер «Лента» объявляет о завершении партнерства с корпорацией Reckitt, выпускающей продукцию под различными марками, в том числе Vanish и Tiret. Из-за разрыва деловых отношений с полок магазинов пропадут некоторые чистящие средства и презервативы Durex, пишет ТАСС .

В заявлении подчеркивается, что «Группа Лента» прекращает взаимодействие с производителем Reckitt, владеющим брендами Vanish, Tiret, а также Calgon, Air Wick и др.

Причиной такого решения послужили разногласия в подходах к экономической эффективности предлагаемых условий сотрудничества. Руководство «Ленты» выразило мнение, что условия, предлагаемые Reckitt, лишены прозрачности и не гарантируют поддержание стабильно низкой цены на товары для конечного потребителя, при этом обеспечивая приемлемую рентабельность для торговой сети.

Предметом спора стала модель net-net, предусматривающая отказ от системы бонусов, которые поставщик выплачивает ритейлеру. «Лента» начала внедрение данной модели в 2024 году, с того времени компании вели переговоры, но так и не смогли найти компромисс.

В итоге руководство сети приняло решение о прекращении деловых отношений. По мнению «Ленты», предложенные условия приводят к работе с отрицательной торговой маржой, доходящей до минус 20%, ради удержания конкурентоспособной цены для покупателя, с последующей компенсацией издержек через систему бонусов.

Вместо продукции Reckitt «Лента» планирует расширить ассортимент за счет товаров отечественного производства, обладающих сопоставимым качеством и предлагающих справедливую и стабильную цену для потребителей благодаря сбалансированным и прозрачным условиям ведения бизнеса между ритейлером и поставщиком.

