«Не испугать работодателей»: Милонов — об идее сократить время работы беременных
Положение работающих беременных женщин нужно пересмотреть так, чтобы не отбить желание работодателей брать их на работу, сообщил РИАМО зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Ранее депутаты от «Справедливой России — За правду» предложили идею ввести для работающих беременных 6-часовой рабочий день с сохранением зарплаты. Предлагается, что благодаря таким нововведениям женщины будут охотнее рожать детей.
Парламентарий согласился с тем, что вопрос о работающих беременных россиянках нужно пересмотреть. Но тема очень тонкая.
«Это все нужно обсудить с правительством и работодателями, тут очень важно соблюсти паритет интересов. Ведь если все бремя будет ложиться на работодателей, то мы получим противоположенный эффект: они еще меньше будут хотеть брать на работу женщин, которые могут забеременеть», — заявил Милонов.
