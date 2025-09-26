Положение работающих беременных женщин нужно пересмотреть так, чтобы не отбить желание работодателей брать их на работу, сообщил РИАМО зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Ранее депутаты от «Справедливой России — За правду» предложили идею ввести для работающих беременных 6-часовой рабочий день с сохранением зарплаты. Предлагается, что благодаря таким нововведениям женщины будут охотнее рожать детей.

Парламентарий согласился с тем, что вопрос о работающих беременных россиянках нужно пересмотреть. Но тема очень тонкая.

«Это все нужно обсудить с правительством и работодателями, тут очень важно соблюсти паритет интересов. Ведь если все бремя будет ложиться на работодателей, то мы получим противоположенный эффект: они еще меньше будут хотеть брать на работу женщин, которые могут забеременеть», — заявил Милонов.

