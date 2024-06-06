В Подмосковье запустят производство компонентов двигателей и шасси. Также ГК «Протектор» будет осуществлять капремонт деталей для гражданских самолетов, передает корреспондент РИАМО.

Соглашение Подмосковья с ГК «Протектор»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и член правления, соучредитель ГК «Протектор» Александр Колбасов на ПМЭФ подписали соглашение о реализации инвестпроекта, направленного на импортозамещение в сфере авиастроения.

Новое производство позволит сократить зависимость в западных комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320.

По словам губернатора, авиастроение — одна из важнейших отраслей российской промышленности, а в условиях санкций ее развитие приобретает особое значение. Чтобы обеспечить нашей стране технологический суверенитет, необходимо, в том числе, расширять и модернизировать парк самолетов.

«ГК „Протектор“ будет ремонтировать и производить комплектующие для того, чтобы „Боинги“ и „Айэрбасы“, находящиеся в арсенале российских авиакомпаний, были всегда в исправном состоянии. Инвестор намерен вложить в производство порядка 3,5 млрд рублей, а также создать 800 новых рабочих мест со средней заработной платой 100 тыс. рублей. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет области составят около 1 млрд рублей», — сказал Воробьев.

Локация для размещения производства уже подобрана — оно расположится возле аэропорта «Домодедово» в Раменском округе. Строительство начнется в этом году, а завершится в 2026-м.

Основная задача компании на данном этапе — насытить российский рынок и обеспечить исправность гражданского воздушного флота, тем самым сохранив стабильность авиаперевозок. В перспективе предполагается экспорт продукции в такие страны, как Белоруссия, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэла, Куба.

О компании

В 2022–2023 гг. ГК «Протектор» получил сертификат Росавиации и лицензию Минпромторга на выполнение капремонта шасси Boeing 737. Компания также освоила полный цикл капремонта шасси для Airbus А-320 и Legacy-600/650 (бизнес-авиация). В этом году ей выдан еще один сертификат Росавиации, который позволил реализовывать проекты по импортозамещению деталей шасси и двигателей, ранее поставлявшихся только из-за рубежа. «Авиационный Центр» также наладил производство конструкционных элементов для Ту-214.

Это первая частная компания в России, выполняющая импортозамещение для частей шасси и двигателей иностранного производства. Сегодня она является лидером в нашей стране по осуществлению капитального ремонта шасси зарубежных воздушных судов. Ее клиенты — а/к «Аэрофлот», «Победа», «ЮТэйр», «БелАвиа» и многие другие авиакомпании, в том числе «Бизнес Авиация».

Компания будет расширять линейку самолетов, чтобы покрыть потребность по всем иномаркам, которые эксплуатируются в России, и максимально уйти от зависимости от западных стран до начала ввода в строй новых российских самолетов. Для отечественных воздушных судов в компании уже начали производство деталей конструкции планера и в будущем планируют увеличить номенклатуру производимых изделий.

«Правительство Московской области всегда с нами на связи, сопровождает проект по всем вопросам в рамках „одного окна“. Огромная помощь сейчас оказывается в части перевода земель. Для нас это необходимо как воздух. Мы планируем начать строительные работы уже в этом году, а для этого нужны свои площади. У нас также есть возможность получить финансирование от Московской области для реализации нашего проекта, поскольку то, что мы делаем, попадает под целевые программы по производству, связанному с импортозамещением в ключевых отраслях», — сказал Колбасов.